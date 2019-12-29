Маленькі доходи українців, високі ціни на продукти і очікування дива від новорічного столу стали причиною сарказму у соцмережі

Як передає Politеka.net, на своїй сторінці у Facebook блогер Михайло Шнайдер поділився фотожабою з "бутербродами з ікрою", які можуть дозволити собі українці. На картинці сендвічі з зеленим горошком, гречкою і однією червоною ікринкою.

Фотожаба викликала шквал критики в коментарях. Думки людей розділилися: одні вважають, що "можна і потерпіти" в очікуванні кращих часів, інші впевнені, що все не так вже й погано, варто тільки подивитися на натовпи людей в маркетах за день-два до нового року.

"Бутерброди з ікрою для новорічного столу, які можуть собі дозволити прості Українці, при нинішніх космічних Цінах", - написав Шнайдер.

"Якщо завтра відбудеться обмін і хлопці зустрінуть НГ зі своїми родинами, я готова "зустрічати" з такими бутербродами"

"І ікра заморська, кабачкова!!!"

"А ви зайдіть завтра-післязавтра в магазини, побачите."

"Михайло Шнайдер це типу зубожиння. На парковці ніде приткнуться, до полиці з ікрою та червоною рибою - не пролізти."

"Такі вони українці - грошей нема, а холодильник повний."

"пенсіонери, якщо ви помітили, не купують по пів вареника. Вони просто не заходять в супермаркет, а вишукують щось подешевше в маленьких магазинчиках або ринках. Купують найдешевші напівфабрикати і я це бачу постійно. Дивіться по сторонах і теж побачите малозабезпечених, їх дуже багато". "У супермаркеті Клас купила свіжу сьомгу, але два тижні тому. Двох кілограмова рибка вийшла близько трьохсот гривень,заморозила. 31 разморозю і засолю,і нафик та ікра! А з голови і хребта зварю ушицю. 300 гр за сто грам ікри,там на сім'ю їсти нічого." Раніше ми повідомляли, журналісти підрахували приблизну вартість новорічного столу 2020. У "набір" були включені найулюбленіші страви українців, включаючи олів'є, оселедець під шубою, холодець, м'ясо по-французьки, шампанське, мандарини та інше. Загальна вартість такого новорічного столу з розрахунку на 4 осіб – 1 224 гривні. У минулому році він обійшовся б трохи дешевше – 1 117 гривень, а ось в 2017 році – 922 гривні.

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