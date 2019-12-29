Маленькі доходи українців, високі ціни на продукти і очікування дива від новорічного столу стали причиною сарказму у соцмережі
Як передає Politеka.net, на своїй сторінці у Facebook блогер Михайло Шнайдер поділився фотожабою з "бутербродами з ікрою", які можуть дозволити собі українці. На картинці сендвічі з зеленим горошком, гречкою і однією червоною ікринкою.
Фотожаба викликала шквал критики в коментарях. Думки людей розділилися: одні вважають, що "можна і потерпіти" в очікуванні кращих часів, інші впевнені, що все не так вже й погано, варто тільки подивитися на натовпи людей в маркетах за день-два до нового року.
"Бутерброди з ікрою для новорічного столу, які можуть собі дозволити прості Українці, при нинішніх космічних Цінах", - написав Шнайдер.
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"Якщо завтра відбудеться обмін і хлопці зустрінуть НГ зі своїми родинами, я готова "зустрічати" з такими бутербродами"
"І ікра заморська, кабачкова!!!"
"А ви зайдіть завтра-післязавтра в магазини, побачите."
"Михайло Шнайдер це типу зубожиння. На парковці ніде приткнуться, до полиці з ікрою та червоною рибою - не пролізти."
"Такі вони українці - грошей нема, а холодильник повний."
Нагадаємо, популярні українські продукти рекордно злетіли в ціні
А ще Politeka писала, стало відомо, як змінилися ціни на головні продукти в Україні