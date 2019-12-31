Путін вирішив привітати росіян, але щось пішло не так

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за новорічне привітання

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на YouTube.

Так, Путін традиційно розповідає про перемоги Росії в цьому році на тлі Кремля, однак користувачі мережі поспішили закидати його дизлайками та їдкими коментарями.

"У новому році Росію чекають нові санкції та соціально-економічні потрясіння, падіння рівня життя і трибунал по збитому Боїнгу ! Ура товариші", "Бла бла бла як зазвичай изыди сотана", "кожен видих - сморід брехні", "злидні і повна відсутність майбутнього", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, В Кремлі розглядають варіант створення союзної держави Росії, України і Білорусі до 2024 року.

Таким думку в інтерв'ю UKRLIFE.TV поділився публіцист Віталій Портніков.

За його словами, Володимир Путін володіє всією повнотою влади і не збирається з нею розлучатися.

Крім того, в цій ситуації найбільш гідним відходом з поста президента Росії для нього було б створення до 2024 року союзної держави Росії, України та Білорусі, в якому обидві країни могли до складу РФ або до складу розширеного союзної держави.

"наприклад, Білорусь стали єдиним федеральним округом, а україна була б поділена на кілька федеральних округів, при цьому, можливо, залишаючись державою, асоційованим з Росією" , - заявив публіцист.

Такий невероятній сценарій, за його словами, став би вінцем політичної кар'єри Путіна.

Нагадаємо, Лукашенко зробив різкий випад на адресу Росії, такого Путін не очікував

А ще Politeka писала, що Путін хоче захопити Білорусь до 2024 року: розкрито план Кремля

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко надав Білорусі території РФ, Путіну таке не сподобається