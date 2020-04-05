За ситуації, яка зараз склалася, не вистачає тільки вторгнення інопланетян

Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права.

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- Бабусю-бабусю, а чому у тебе такі великі вуха?

- Це щоб краще чути тебе, онучко, з відстані в два метри, на якій ти перебуваєш. І продовжуй перебувати, я серйозно, не переступай за намальовану червону межу!

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- Дорогий, а де мій велотренажер?

- Викинув його, замучила ця тупа ілюзія того, що ти їдеш і ніяк не поїдеш...

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- Ти знаєш, я жодного разу не зрадила своєму чоловікові.

- Ти зараз хвалишся чи скаржишся?

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На нудистському пляжі:

- Дівчино, ви мені подобаєтесь!

- Я бачу...!

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- Яку суперспроможність ти б хотіла?

- Платоспроможність.

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- Добрий день!

- Здравія бажаю!

- А ви точно священик?

- Так точно!

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Мій кіт починає проявляти нервозність, тому що я вже кілька днів постійно перебуваю в його квартирі ...

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- У тебе організм нормально реагує на укус ос?

- Ні, він починає лаятися матом!

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В партері:

- Послухайте, ви ж тільки що кидали у співака тухлими яйцями, а тепер аплодуєте йому!

- Я хочу, щоб він вийшов на біс - у мене залишилося ще кілька штук...

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- Ти коли-небудь боявся мене втратити?

- Звичайно! Коли я був бідним студентом, ми добре посиділи в ресторані, гроші були в тебе, а ти пішла попудрити носик і пропала на дві години.

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Господи, дай людям мізки! Гречка, цукор, макарони у них вже є.

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- Все золото шаолінських монахів меркне перед твоєю красою.

- Але у них не було золота.

- Так, не було.

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