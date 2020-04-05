За ситуації, яка зараз склалася, не вистачає тільки вторгнення інопланетян
Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права.
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- Бабусю-бабусю, а чому у тебе такі великі вуха?
- Це щоб краще чути тебе, онучко, з відстані в два метри, на якій ти перебуваєш. І продовжуй перебувати, я серйозно, не переступай за намальовану червону межу!
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- Дорогий, а де мій велотренажер?
- Викинув його, замучила ця тупа ілюзія того, що ти їдеш і ніяк не поїдеш...
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- Ти знаєш, я жодного разу не зрадила своєму чоловікові.
- Ти зараз хвалишся чи скаржишся?
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На нудистському пляжі:
- Дівчино, ви мені подобаєтесь!
- Я бачу...!
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- Яку суперспроможність ти б хотіла?
- Платоспроможність.
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- Добрий день!
- Здравія бажаю!
- А ви точно священик?
- Так точно!
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Мій кіт починає проявляти нервозність, тому що я вже кілька днів постійно перебуваю в його квартирі ...
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- У тебе організм нормально реагує на укус ос?
- Ні, він починає лаятися матом!
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В партері:
- Послухайте, ви ж тільки що кидали у співака тухлими яйцями, а тепер аплодуєте йому!
- Я хочу, щоб він вийшов на біс - у мене залишилося ще кілька штук...
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- Ти коли-небудь боявся мене втратити?
- Звичайно! Коли я був бідним студентом, ми добре посиділи в ресторані, гроші були в тебе, а ти пішла попудрити носик і пропала на дві години.
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Господи, дай людям мізки! Гречка, цукор, макарони у них вже є.
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- Все золото шаолінських монахів меркне перед твоєю красою.
- Але у них не було золота.
- Так, не було.
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