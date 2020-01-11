Американського президента Дональда Трампа висміяли в яскравій карикатурі

Відомо, що 3 січня американці атакували іранців на території Іраку - загинув генерал Касем Сулеймані, пише Рoliteka.net.

Через п'ять днів Іран знову завдав ракетних ударів по американських базах в Іраку.

Художник Сергій Йолкін зробив нову карикатуру на Трампа. Останній постав в образі давньогрецького бога війни Ареса.

Американський лидер зображений з мечем і шлейфом, який розвивається за вітром. За замылу автора картинки, Трамп, наказавши вбити генерала Сулеймані представив себе богом війни.

За кілька днів пост Йолкіна зібрав понад 400 лайків та коментарів.

"Хороший різдвяний подарунок Путіну Трамп зробив ! Не дарма Жирик пив шампанське в студії , коли цього " стратега "обрали президентом США", "Зручно бути Богом Війни, тусуючись у своєму флоридському маєтку! Це вам не старі добрі часи, коли правитель повинен був йти на війну зі своїми солдатами!", "Так, без сумніву дегенерат!", "Трамп показав світові, що потрібно ліквідувати одіозних упирів, щоб врятувати в майбутньому тисячі, сотні тисяч людей", "Не просто один бог - цілий ареопаг йому по плечу... на якому голови, здається, немає (((((((((", "Просто хочеться здерти максимум очок перед виборами", "Ох, стрьомно..", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Трамп 8 січня виступив з виправдувальною заявою з приводу ситуації з Іраном.

Конфлікт між США і Іраном розгорівся з новою силою після знищення ватажка КВІР Касема Сулеймані.

Після вбивства Іран заявив, що буде мстити Трампу і запропонували за "голову" 80 мільйонів доларів.

Ватажок КВІР - терорист номер один. Також Трамп повідомив, що США хоче зупинити війну, а не розв'язати її.

Нагадаємо також, що Близький Схід має для США куди більш важливе значення, ніж Україна.

Таку думку висловив відомий український журналіст Віталій Портніков.

На думку Портникова, все ще залишається відкритим питання про те, яку тактику використовує Дональд Трамп. Він не захоче відкрито конфліктувати з Ближнім Сходом

Нагадаємо, Іран пішов в атаку на США, випущені ракети.

Як повідомляла Politeka, конфлікт між США і Іраном: "це добре спланований...", несподівані деталі.

Також Politeka писала, що Іран в обмін на Україну: розкриті деталі фатальної угоди Путіна і Трампа.