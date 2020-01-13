Знаменита російська пропагандистка Ольга Скабеєва засвітилася за незвичним заняттям, причому не в Росії

На своїй сторінці в Instagram палка любителька Путіна опублікувала знімок, на якому вона в сонцезахисних окулярах і синьому пуховику несе перед собою кошик з дровами.

«І не раз і не два згадую святі слова — дрова», – вона підписала знімок.

Більш розширений опис кадру дав у своєму твіті блогер Vіtаuskаs.

«Ольга Скабеєва, пожертвувавши відпочинком в сакральному "Крммнаші", бере участь в акції "подаруй дрова старим" десь у загниваючій Швейцарії чи в Австрії. Шах і мат вам, русофоби!».

На задньому плані можна помітити споруди, які нетипові як для анексованого Криму, так і для Росії, а найчастіше зустрічаються саме в Західній Європі, яку путінські пропагандисти регулярно поливають брудом укупі з Америкою та Україною.

«Щоб ненавидіти гейропейців і гейропу з америкой, потрібно частіше там відпочивати...», «А що поганого? Заробила тітка чималі гроші, тепер відпочиває на природі», «Ну як там у Швейцарії ? Зовсім погано?», «Згадуй слово - Батьківщина!!! А не дрова в Словенії», «Не втомилися від закордону?», «Погано в Європі, газу немає доводиться дрова таскати, дак не їздіть», «Поки твій путін розбазарює російський газ, народ топить дровами, а хто бідніший той взагалі збирає коробки на смітнику і ними топить», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Скабеєва зробила цинічну заяву, в якій зазначила, що вся Росія була б просто щаслива, якщо російська мова стане другою державною в Україні.

До всього іншого вона озвучила неадекватні фантазії, запропонувавши, щоб у країнах Євросоюзу почали поширювати російську мову. Нахабні заяви прозвучали в прямому ефірі пропагандистської телепередачі «60 хвилин», яку транслюють на телеканалі «Росія 1».

Нагадаємо, що пропагандистка Скабеєва залякала українців каральними заходами.

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