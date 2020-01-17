Російський президент Володимир Путін днями запропонував внести поправки в Конституцію

Гарант впевнений, що потенціал закону країни, який був прийнятий у 1993 році не вичерпаний, але потрібен ряд поправок, пише Рoliteka.net.

Восени 2020 року планується навіть провести "народне голосування".

Поправки торкнуться роль Держради, парламенту, повноважень президента і статусу чиновників.

Художник Сергій Йолкін не обійшов цю новину стороною і намалював кариктуру на злободенну тему.

Так, на малюнку постав Володимир Путін в костюмі, який зображений з великими мультяшними очима. У руках російський лідер тримає книгу з написом: "КНСТОТИУЦИЯ".

Пост за дві години отримав майже 500 лайків та коментарів.

"Йолкін, це і тонко, і жорстко! Це супер!", "Годі дивуватися. Це гебешні фашисти і вони ведуть себе, як належить", "геніально!!!!!", "Моя мама в радянський час редагувала медичну енциклопедію, вийшов сигнальний примірник: на бордовій обкладинці золотими літерами Энциклупедія))", "і тримає догори ногами?", "Публіка в прострації - Замість конституції Влади констатації....", "простиконституція або Констатація", "Проституція", "Яицостукнит, так правильніше "При вигляді справної амуніції зневажені всі конституції!" (c) Козьма Прутков", "хуліганить знову 🔥🔥🔥солнецеликий", "Коитуституція", "Сподіваюся він 'Новий завіт' не перепише", "От неправильно написана, тому і доводиться виправляти! І все для нас, неписьменних!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 15 січня, президент Росії Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів, під час якого запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно".

Ця ініціатива має велику важливість не тільки для Росії, але і для сусідньої Білорусі, якій пророкували «Союзну державу» з РФ.

Йолкін оприлюднив ще одну карикатуру на цю тему. На ній зображений президент Білорусі Олександр Лукашенко з підписом: «Слава табі, Госпадзе!».

Користувачів мережі захопила дана робота і вони почали активно лайкати.

Нагадаємо, Путін буде правити вічно, росіян поставили перед фактом.

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