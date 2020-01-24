В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна через безглузде виправдання щодо плачевної ситуації в країні
Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Сергій Йолкін в Facebook.
«Я ж казав, що нам потрібен ривок. Так оце він і є», - нібито говорить Путін.
Звернемо увагу, що користувачі мережі відреагували на фотожабу бурхливими коментарями.
«Це якийсь передінфарктному…», «типу не застій, а двіжуха», «нам це буде дорого коштувати», «це вже гоп-стоп», «Плутає ривок і поштовх. Звичайна справа», «Ривок-кидок», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, російського президента Володимира Путіна підняли на сміх через його ріст.
У мережі показали дивний знімок лідера РФ з американським дипломатом Джоном Болтоном.
"Джон Болтон — 176 см. Путін — 155 см. Кремлівський фотограф - Зірка Героя Росії.", - йдеться у підписі до посту.
Але, як видно на фото, їх ріст виявився однаковим.
Для користувачів мережі це не стало новиною, так як вже неодноразово Володимир Путін потрапляв у конфузи із ростом.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".