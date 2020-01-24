Це вже переходить всі межі!

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна через безглузде виправдання щодо плачевної ситуації в країні

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Сергій Йолкін в Facebook.

«Я ж казав, що нам потрібен ривок. Так оце він і є», - нібито говорить Путін.

Звернемо увагу, що користувачі мережі відреагували на фотожабу бурхливими коментарями.

«Це якийсь передінфарктному…», «типу не застій, а двіжуха», «нам це буде дорого коштувати», «це вже гоп-стоп», «Плутає ривок і поштовх. Звичайна справа», «Ривок-кидок», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російського президента Володимира Путіна підняли на сміх через його ріст.

У мережі показали дивний знімок лідера РФ з американським дипломатом Джоном Болтоном.

"Джон Болтон — 176 см. Путін — 155 см. Кремлівський фотограф - Зірка Героя Росії.", - йдеться у підписі до посту. Але, як видно на фото, їх ріст виявився однаковим.