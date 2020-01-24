Активісти притягли "золотий унітаз" зниклого екс-президента Віктора Януковича під стіни Державного бюро розслідувань у Києві, де проходить скандальна акція

Як передає Politeka.net, 24 січня в ГБР має відбутися допит ще одного колишнього гаранта Петра Порошенка. Враховуючи, що нещодавно заступником директора бюро став екс-адвокат Януковича Олександр Бабіков, прихильники Порошенка вирішили зустріти політика гучною акцією. Зокрема, для того щоб скомпрометувати ДБР, був задіяний "золотий унітаз".

"Під Держбюро розслідувань сьогодні - шоу і веселий рух, - йдеться в Телеграм-каналі Klуmenko Time. - Спочатку нардепи з партії Порошенка в холі ДБР намагалися прорватися в будівлю Держбюро під приводом того, що хочуть пояснень про призначення заступником директора колишнього адвоката екс-президента Віктора Януковича... Зараз перепалки вже перемістилася під стіни ДБР, де і до цього вже йшла вистава з золотими унітазами і тп. Масовка розігріває глядачів перед появою шефа?"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри, як мітингувальники намагалися потрапити в будівлю держбюро.

Зазначимо, допит Порошенкоапов'язаний з можливою держзрадою під час підписання «Мінських угод», які дали найширшу автономію окремим районам Донбасу - поліцейську, судову і мовну. Петро Олексійович проходить по справі як свідок.

Нагадаємо, з часів повалення Януковича в мережі ходять легенди про неймовірну розкіш, в якій жив екс-президент в Межигір'ї. Зокрема, досі народ обговорює "золотий батон" і "золотий унітаз", що стали символом епохи "тотального бандитизму".

З колишнього житла Януковича зробили музей і водять туди екскурсії. Проте, побачити той самий легендарний унітаз, про який так багато мови, не вийде, адже він пропав.

Нагадаємо, штурм клубу Порошенко: екс-президент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

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