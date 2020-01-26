Китайська молодь висміяла реакцію людей на коронавірус.

Спалах нового типу коронавірусу в Китаї став найбільш обговорюваною темою минулого тижня. Панікують не тільки китайці і сусідні з ними країни, але і весь світ. Люди побоюються їхати в Китай і навіть отримувати посилки з AliExpress.

Станом на 25 січня, кількість загиблих від смертельного вірусу досягла 39 осіб. Близько 730 людей захворіли, але це лише за офіційними даними. Незалежні експерти підозрюють, що реальні цифри в рази більше.

Зазначимо, що вірус вже вийшов за межі Китаю. Спалах нового захворювання зафіксували в Таїланді, Південній Кореї, Японії та США. В Україні було здійснено три перевірки на виявлення нового типу коронавіруса. Два випадки не були підтверджені, перевірка третьої людини триває.

Попри загальну паніку, китайська молодь активно висміює епідемію і ажіотаж навколо неї. У китайській соціальній мережі WeChat з'явилося безліч смішних фотожаб і мемів. Багато з них присвячені способам захисту від вірусу, які інколи доходять до абсурду.

Але не тільки китайці жартують про хворобу. Світова мережа також сповнена фотожабами. Користувачі мережі відзначають, що в 20-х роках кожного сторіччя спостерігався спалах чуми. Китайський коронавірус жартома називають чумою ХХІ століття. Експерти вже віднесли ці жарти в розряд тривожного гумору.

«На дворі 2020-й… Але ти раптом усвідомлюєш, що у 1720-му, 1820-му і 1920-му виникали масові спалахи чуми. «Схоже, чума знову в меню, хлопці!», - зазначає один з мемів.

Як відомо, перший випадок нового коронавірусу був зафіксований у китайському місті Ухань. Це сталося в останні дні 2019 року. Після новорічних свят хвороба почала активно поширюватися. Медики вважають, що хвороба пішла з місцевого ринку морепродуктів.

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