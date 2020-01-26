Користувачі мережі активно обговорюють приліт 23 січня російського президента Володимира Путіна в Ізраїль

Путін брав участь у заходах, присвячених пам'яті жертв голокосту і концтабору в Освенцімі. Але головним моментом, що зібрав безліч коментарів, стала поява російського лідера в аеропорту - справа в тому, що він спускався з літака по куленепробивному трапу. Останнє стало приводом для палких обговорень, чого ж саме так боїться Путін, що задіяв подібне обладнання.

Епічну появу голови країни-агресора прокоментував у себе на Фейсбук-сторінці відомий український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц"), передає Politeka.net.

"В Єрусалим Путін залучив свій куленепробивний трап. Підігнали автомобіль прямо до нього. Це ж треба так боятися, навіть якщо за безпеку відповідають ізраїльські спецслужби. Ніхто з голів держав у світі не користується подібним трапом", - написав він у соцмережі.

Коментуючі висміяли "боягузтво" Путіна.

"Правильно очк*є, йому тут не тільки червоні доріжки стелили."