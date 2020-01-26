Користувачі мережі активно обговорюють приліт 23 січня російського президента Володимира Путіна в Ізраїль

Путін брав участь у заходах, присвячених пам'яті жертв голокосту і концтабору в Освенцімі. Але головним моментом, що зібрав безліч коментарів, стала поява російського лідера в аеропорту - справа в тому, що він спускався з літака по куленепробивному трапу. Останнє стало приводом для палких обговорень, чого ж саме так боїться Путін, що задіяв подібне обладнання. 

Епічну появу голови країни-агресора прокоментував у себе на Фейсбук-сторінці відомий український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц"), передає Politeka.net.

"В Єрусалим Путін залучив свій куленепробивний трап. Підігнали автомобіль прямо до нього. Це ж треба так боятися, навіть якщо за безпеку відповідають ізраїльські спецслужби. Ніхто з голів держав у світі не користується подібним трапом", - написав він у соцмережі.

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Коментуючі висміяли "боягузтво" Путіна.

"Правильно очк*є, йому тут не тільки червоні доріжки стелили."

"він створив багато ворогів. особливо внутрішні вороги. Більш того, його «шпигунське» навчання викликало параною: всі хочуть його вбити. перебільшено! не всі, але багато. він знає це. і він також знає, що він навряд чи помре від старості".
 
"Параноїк номер один у світі. Скоро боятиметься власної тіні. Скоріше б, може з переляку кінцівки відкине."
 
"Просто спустилися по трапу всі щість путіних, щоб не спалитися трап!"
 
"Оце боягуз! 😁 Як не свій термос, то трап 😆"
 
"Так він і боїться ізраїльські спецслужби😂"

Раніше ми повідомляли, Путін потрапив у конфуз в Липецькій області на заході з нагоди відкриття школи. На честь візиту президента дитячий хор виконав пісню Якова Дубравіна «Вогник добра», яка звучить в мюзиклі «Брись! Або історія кота Філофея». Рядки з пісні звучать: «Як добре, що ти комусь потрібен». Кадри з Путіним і співаючими дітьми облетіли мережу.