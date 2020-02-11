Кілька днів тому в інтернеті з'явився ролик, на якому розіграли росіян

Так, блогер Башин Дохов вирішив перевірити справжній прояв почуттів до російського президента Володимира Путіна, пише Рoliteka.net. Для цього чоловік повісив у ліфті великий портрет гаранта, а також відеокамеру. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Люди по-різному реагували на побачене. Багато хто дивувався і сміявся. Одна з дівчат, яка зайшла ліфт висловилася не дуже добре, а пізніше, сміючись, навіть встала на коліна перед портретом. В цей час її на телефон знімала подруга.

Інша дівчина задалася питанням, куди звернутися з приводу зняття портрета, адже вона "не хоче на це дивитися".

Загалом, багато хто нецензурно висловлювався і були шоковані.

Карикатурист Сергй Йолкін не залишив осторонь дане відео і вирішив зобразити його в яскравій карикатурі. На картинці зображений той самий ліфт і бабуся з собакою і онукою, які йдуть до нього. Проте в ліфті Володимир Путін тепер сам чекає бабусь і інших, тримаючи в руках раму від портрета: "Йоу, я пранкер!", - говорить він.

Майже за годину пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"А чому у Йолкіна ця огидна склизь стає майже не суперечною?", "повісити в ліфті - це звичайно, добре! Але на площі було б краще..", "Такий портрет можуть попсувати...", "Ага. Там не вистачає 6 охоронців", "Вічно, ви, Сергій, покращуєте його вкрай стрьомний в реальності образ", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що президент РФ Володимир Путін став жертвою для насмішок в соцмережах.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна намалював відомий російський художник Сергій Йолкін.

Приводом для появи нової карикатури стала новина про те, що США готові постачати в Білорусь нафтопродукти в обмін на відмову від поставок з Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Путін і патріарх Московський і всієї Русі Кирил викликали хвилю пересудів в мережі.

Приводом послужила фотографія, зроблена в коридорі Кремля, а поділився нею на своїй сторінці в Twitter блогер Майкл Арвинський.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.