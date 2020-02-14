Російський президент Володимир Путін знову в центрі уваги через конфуз перед камерами

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін осоромився, виступаючи на засіданні робочої групи, яка готує поправки до Конституції Росії.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter зробив російський пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«Путін про «ядерний статус» Росії: Це не обов'язково ядерна зброя. Це може бути зброя на нових фізичних принципах, чим зараз і займаються наші науковці. Ядерний статус не вічний. Кам'яний вік закінчився не тому, що камені скінчилися, а тому, що з'явилися нові технології», - йдеться у підписі до публікації.

Росіяни гнівно відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимир Путін продовжує піаритися на озброєнні, відмиваючи мільйони з бюджету.

"Схоже Валерій Соловей прав. Операція почалася. НАТО залякують невідомою зброєю. Є воно чи ні - головне вміло зробити блеф", "А скільки мільярдів продовжують відмивати на гусеницях танків, а може і немає ніяких ракет?)", "Прилепін ж нещодавно за Росію без Путіна кричав, а тепер сидить хихикає, і з дуже задоволеною народжуй. Вже напевно переконали, і перевзули....", "Вчені? Наші? У нас тільки мультиплікатори залишилися", "Вчені Пині вночі змінять гравітаційне поле землі і Америка буде під водою", "Знову погрожує світу! Вже без мультиків...", - жартують вони в коментарях під публікацією.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз голосно осоромився. На цей раз Володимира Путіна яскраво висміяли за показуху, яку він влаштував з топ-чиновником в Кремлі.

Відповідна публікація з'явилася в мікроблозі російського пропагандиста Дмитра Смирнова, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«Ми повинні вирости практично в десять разів»: Глава Мінбуду Якушев пообіцяв Путіну щорічно розселяти, починаючи з цього року, більше одного мільйона квадратних метрів аварійного житла» , - йдеться в публікації.

Користувачі різко відреагували на чергову показуху Володимира Путіна і в цьому контексті згадали його традиційну фразу "часу на розкачку немає ні хвилини".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".