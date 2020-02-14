Свято День святого Валентина відзначається 14 лютого кожен рік

14 лютого - це день всіх закоханих, його відзначають, як прості люди так і знамениті особистості, пише Politeka.net. Часто люди створюють валентинки самі, так вчинили і журналісти порталу "Слово і Діло". Тільки героями листівок стали українські політики.

Як виглядають такі незвичайні валентинки з влучними написами, далі в матеріалі.

Зокрема, так був представлений чинний президент Володимир Зеленський разом з дружиною:

Колишній український гарант Петро Порошенко:

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук:

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:

Нардеп Олександр Дубинський:

Міністр розвитку економіки, торгівлі і земельних ресурсів Тимофій Милованов:

Дані фото були обнародовані в Фейсбук. Пост за три години зібрав майже 600 лайків та багато коментарів.

"Кращий пост на тему дня в ФБ", "Геніально", "Більше схоже на погрозу", "Краса", "Ківи не вистачає", "Я нажмакаю твоє кохання", "Не так вони у владу закохані в гроші", "І це все?))", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що у 2013 році майбутній прем'єр Олексій Гончарук був помічений на мітингу житлових інвесторів біля стін Адміністрації президента, а також на телебаченні - в масовці ток-шоу Андрія Пальчевського "Про життя". Кадри з ним розлетілися по мережі.

Люди стали активно обговорювати діяльність молодого Гончарука, відзначаючи, що він брав участь на мітингах за гроші.

Зокрема, з'явилися фотожаби з припущеннями, про що міг думати в той момент майбутній прем'єр: "Б**ть, хоч би самокат біля студії не спи**или".

Раніше ми писали, що День закоханих не відповідає фактам з реального життя святого Валентина. У Єпіфанія закликали українців святкувати День святого Валентина 12 серпня, а не 14 лютого.

У прес-службі ПЦУ також додали, що католики вшановують пам'ять Валентина 14 лютого, але не в загальному календарі, адже в ньому в цей день вшановують святих Кирила і Мефодія, а в "Римському мартирологу".

Нагадаємо, вигнаний Богдан зробив заяву через відставки

Також Politeka писала, українці втерли ніс міністрам, зарплати терміново урізали: скільки платять у Гончарука після скандалу

А ще Politeka повідомляла, що Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.