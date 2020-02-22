В Росії нерідкі випадки затримання не те, що на мітингах проти влади, але і навіть за пост або коментарій в інтернеті

Користувачі мережі висміюють "драконівські" методи влади, пише Рoliteka.net. Так, карикатурист Сергій Йолкін створив фотожабу, присвячену темі свободи слова в Російській Федерації.

На картинці зображений поліцейський, який просить пред'явити свої коментарі чоловіка в червоній шапці і зеленій куртці. Останній простягає правоохоронцю відкритий ноутбук. Поліцейський уважно вдивляється в екран.

"Всі користувачі Twitter стали такі обережні, якщо бояться зробити ретвіт, а тільки ставлять лайки? За лайк в Росії теж садять!", - написали автори посту.

За кілька днів публікація зібрала в Твіттері більше 100 позначок "Подобається" і 80 ретвітів, а також багато коментарів.

"Я і лайк поставлю і ретвіт зроблю. Якщо твіт хороший", "Для слідства і лайк і ретвіт - одне і те ж! Пам'ятайте про це, ікстремісти!", "А ще ми настільки боїмося, що пишемо hublot)", "Не зовсім так. Якщо просто сподобався твіт, то лайк ставлю. А якщо вважаю, що його треба поширити, то ретвичу", "страх потроху проникає в наші гнилі нутра", "Ну ось, тепер вас і лайкати не будуть((((", "Нехай для початку знайдуть і зловлять довівши.....", "Просто "подобається" , ну і що? Мене ніхто не читає, зате я вас читаю і мені це подобається" ", "Так може ніхто і не боїться? Який сенс робити ретвіт, якщо лайк точно так же додає твіт в свою стрічку? Давно перестав ретвіти", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в мережі з'явилася жорстка карикатура на російського президента Володимира Путіна. На фото гарант з косою пристав до абсолютно голої дівчині, а Путін зображений у вигляді кощія-безсмертного: одна голова і скелет.

У руках він тримає косу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Це екзоскелет?», «Кабаєву не впізнати», «До наво*очі довірлива, Ну, а до нас - тра-ля-ля-ля», «всі ж знають що цар віддає перевагу цілувати в пупок маленьких хлопчиків», - написали вони.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".