В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який на зустрічі з простими громадянами взболтнув зайвого

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін.

Так, Путін нібито здивований словами росіянки про те, що її пенсії недостатньо для того, щоб прожити в країні.

«Вона точно ваш співробітник?», - цікавиться він у охоронця.

Звернемо увагу, що це спровокувало справжній шквал емоцій з боку користувачів мережі.

«Зовсім справи погані», «Правдоподібні питання під'їхали», «шкода, що вона не була хвора коронавірусом», «бос і холоп знайшли один одного», «Масквичка мабуть...», «Допустити до вождя хвору жінку з набряком мозку, зарплатою в 10800 руб. і ще купою проблем? У неї взагалі перед цим температуру міряли?», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін під час поїздки в Санкт-Петербург поскаржився росіянам на свою зарплату

Під час ходи Володимира Путіна до могили першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, росіянка запитала його як можна прожити на 10 800 рублів (3800 грн) в місяць (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Скажіть, будь ласка, як можна прожити на пенсію 10800 рублів? Знаєте, скільки коштує сходити в магазин? Одна тисяча – це мінімум. Максимум це всі три", – обурилася пенсіонерка.

Путін у свою чергу теж вирішив поскаржитися пенсіонерки на свою "важку" життя і маленьку зарплату.

"Думаю, що дуже важко… Не тільки у мене. Є набагато більш високі зарплати. У президента не найвища зарплата", – відповів Путін.

Пенсіонерка зазначила, що її знайомий, який є інвалідом, отримує пенсію в розмірі 3800 рублів (1457 грн). На що Путін відразу ж поспішив виправдатися.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.