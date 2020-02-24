Путін не може прожити без нового ганьби

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який зганьбився під час офіційної церемонії

Як повідомляє Politeka, кадри опубліковані на сторінці «Чорна життя» в Twitter.

«Володимир Путін знову обіс*ався — з нагоди святкування #23лютого поклав вінок, який призначався на #8марта!», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі мережі звернули увагу на інші, не менш важливі моменти церемонії.

«І тут в бронику», «Лабутены на місці», «Тут же згадався ще один товарищЪ з вінком», «Спектакль з фарсом», «кремлівський полк вже всі карлики! за 20 років можна і таких клоунів набрати», «А вінок тримають, що б не було з Януковичем», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, незвичайного російського президента Володимира Путіна засікли на заході в Сочі.

Путіна в черговий раз підловили на використанні двійника. Про це повідомляється в Телеграм-каналі "AllГолобуцький"

За словами автора поста, "почервонів" дублер російського лідера відвідав чемпіонат "Ліги бойового самбо", який проходив у Сочі, і кардинально відрізняється від "синюшного" Путіна, який буквально перед цим засвітився в Санкт-Петербурзі на іншому заході.

"Таке враження, що запасні закінчилися, і просто шерстю набили піджак, брюки взагалі величезні якісь напхали, і поставили на сцені. Бо цей яйцеголовый з червоним писком ну зовсім не схожий на того синюшного, морщинистого, з плоским писком, який був у Петербурзі 19 лютого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.