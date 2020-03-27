У вівторок, 24 березня, російський президент Володимир Путін побував у лікарні московського селища Комунарка

У мережі поширилося відео про те, як глава держави постив карантинний центр по коронавірусу, пише Politeka.net. Для того, щоб убезпечити себе від недуги гарант надів яскраво-жовтий захисний костюм і респіратор.

В результаті у соцмережі була спровокована хвиля жартів в інтернеті. Зокрема, художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру, на якій зобразив людину з качиними ластами і яскраво-жовтому костюмі, як у Путіна.

Більше ніж за добу пост зібрав більше 2000 лайків та багато коментарів.

"А качечка то шкутильгає!", "Геній", "Я качечка! Я в калюжі!" (с)", "Обіцяв з усіма в Рай, а сам з**вся на Валдай?» Але у нас є фото, наклепникам повчання, Зараз він в Кремлі веде засідання!", "Асисяй?", "тільки мутував", "Скажіть, коли піде ця зараза? - Ну, тепер мабуть тільки у 2036-му році...", "кря-кря", "Чому на качечку немає логотипу Навального?:)", "Качка кульгає?", "Ціпа - дріпа-лимпомпоні! Пам'ятаєте таку лічилку?", "Кульгава жовта качка", "Уточкін 2", "Незрозуміло, вона кульгава? )))", "Я чекав на це...", "пішов рейтинг піднімати, убогий", "а на фото, спереду хвіст стирчав)", " Намалюйте його в жовтій смирительній сорочці. Цього жовтого ліліпута", "Як же це здорово!))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, варто відзначити, що користувачі мережі засумнівалися в тому, що в Комунарці був справжній Путін: днем раніше з'явилася інформація, що господар Кремля разом з сім'єю вирішили самоізолюватися у Валдайську резиденцію через загрозу коронавіруса.

Во время посещения больницы в Коммунарке дед облачился в специальный защитный костюм и нацепил респиратор. Все-таки в группу риска входит pic.twitter.com/wUbhvNHH2O — Лентач (@oldLentach) March 24, 2020

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.