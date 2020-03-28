Не забувайте, перебуваючи на карантині, час від часу приміряти джинси. Піжами підступні
З новітнього підручника: «Рослини дуже корисні — вони виділяють кисень, особливо необхідний для згоряння палива автомобіля».
***
Я витратила на тебе кращі нерви свого організму!
«Язик тримайте за зубами»: Пальчевський жорстко розніс Кличка і Зеленського в прямому ефірі
Блондинка з "Квартал 95" виставила напоказ мокрі принади: "Дуже красива..."
Спокуслива Демі Роуз засвітила зайве в міні-купальнику: кадри для найсміливіших
Зірка "Топ-модель по-українськи" в панчохах і корсеті безсоромно розсунула ноги: "Ось це поворот"
***
– Коли я помру, ти знову одружишся?
– Ні.
– Просто так будеш жити з жінкою?
– Блін, ти просто забила мізинець!
***
Подзвонили з одного видання, запитали, якою б питання я задав президенту на прямій лінії?
Я відповів чесно: у мене немає до нього питань. Я давно все зрозумів!
***
Якщо б віруси вміли спілкуватися як люди, то зараз би у них істерила з трибуни своя Грета, волаючи "треба знизити летальність! ви вбиваєте носіїв! ви вбиваєте нашt середовище проживання!"
***
В аптеці:
– У вас засіб для вирощування волосся є?
– Є.
– Хороший?
— Дуже! Он бачите за касою чоловік з вусами? Це моя дружина — вона просто спробувала пробку з тюбика зубами відкрутити…
***
"Ведуться роботи", "Питання вирішується", "Я уточню інформацію" і ще сто синонімів фрази "Ідіть ви нахрен".
***
У мене грошей — як бруду! Але оскільки дружина любить абсолютну чистоту, то їх, відповідно, немає.
***
– Синьйоро! Там у передпокої вашому чоловікові погано!
– А, принесли мою нову сукню…
***
– Ти як?
– Краще…
– Краще?
– Краще не питай…
***
– Як у тебе з самооцінкою?
– Та так собі. Ми царі народ скромний.
***
Ніщо так не знижує ціну автомобіля і квартири, як спроба їх продати.
***
Ти шукаєш мене очима в натовпі, але не знаходиш. Тому що я на дивані.
***
Кредитна карта — це так практично! І в борг нікому не даєш, і повз жебраків проходиш з чистою совістю.
***
– Коханий, забігла до тебе на роботу і взяла із твого піджака 500$.
– Правильно зробила, дорога, я там вже три місяці не працюю.
***
Мама, граючися зі своїм сином, міцно обняла його. Вовочка, здавлено:
– Ти що, мамо! Задушиш — заново народжувати доведеться!
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх в Європі.