Не забувайте, перебуваючи на карантині, час від часу приміряти джинси. Піжами підступні

З новітнього підручника: «Рослини дуже корисні — вони виділяють кисень, особливо необхідний для згоряння палива автомобіля».

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Я витратила на тебе кращі нерви свого організму!

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– Коли я помру, ти знову одружишся?

– Ні.

– Просто так будеш жити з жінкою?

– Блін, ти просто забила мізинець!

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Подзвонили з одного видання, запитали, якою б питання я задав президенту на прямій лінії?

Я відповів чесно: у мене немає до нього питань. Я давно все зрозумів!

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Якщо б віруси вміли спілкуватися як люди, то зараз би у них істерила з трибуни своя Грета, волаючи "треба знизити летальність! ви вбиваєте носіїв! ви вбиваєте нашt середовище проживання!"

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В аптеці:

– У вас засіб для вирощування волосся є?

– Є.

– Хороший?

— Дуже! Он бачите за касою чоловік з вусами? Це моя дружина — вона просто спробувала пробку з тюбика зубами відкрутити…

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"Ведуться роботи", "Питання вирішується", "Я уточню інформацію" і ще сто синонімів фрази "Ідіть ви нахрен".

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У мене грошей — як бруду! Але оскільки дружина любить абсолютну чистоту, то їх, відповідно, немає.

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– Синьйоро! Там у передпокої вашому чоловікові погано!

– А, принесли мою нову сукню…

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– Ти як?

– Краще…

– Краще?

– Краще не питай…

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– Як у тебе з самооцінкою?

– Та так собі. Ми царі народ скромний.

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Ніщо так не знижує ціну автомобіля і квартири, як спроба їх продати.

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Ти шукаєш мене очима в натовпі, але не знаходиш. Тому що я на дивані.

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Кредитна карта — це так практично! І в борг нікому не даєш, і повз жебраків проходиш з чистою совістю.

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– Коханий, забігла до тебе на роботу і взяла із твого піджака 500$.

– Правильно зробила, дорога, я там вже три місяці не працюю.

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Мама, граючися зі своїм сином, міцно обняла його. Вовочка, здавлено:

– Ти що, мамо! Задушиш — заново народжувати доведеться!

Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».

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