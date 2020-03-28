Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, лідер Кремля став героєм нової політичної фотожаби.

Черговий шедевр зробив відомий російський художник Ігор Поночевний, який працює під псевдонімом "Альоша Ступін".

На яскравій фотожабе можна побачити оголеного Володимира Путіна, який вирішив прикритися парасолькою від "коронавірусного" дощу.

Користувачі з гумором відреагували на новий шедевр Альоші Ступіна і назвали російського президента "вірусом з підворіття".

"Це геніально!", "Спочатку подумала, що ви йому лестили, а потім придивилася - це коліна", "А ви звернули увагу яке у діда було обличчя під час нещодавнього звернення? Прям як на картинці Олексія. Обіср*тушки конкретні...", "Вірус з пітерського підворіття", "Старий Козлодоєв зажурився?", "Нікчемне дрібне чудовисько, а скільки горя людям від нього", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією художника.

Раніше ми писали про те, що Путін голосно осоромився в розпал епідемії коронавіруса.

Приводом для появи гнівних коментарів в соціальних мережах стало рішення Володимира Путіна направити в Італію засоби захисту, комплекси для дезінфекції і медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Пафосний пост в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу". Росіяни гнівно відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимиру Путіну дорожче італійці, ніж жителі РФ.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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