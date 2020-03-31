Президент Росії Володимир Путін вирішив-таки самоізолюватися через епідемію. Фото з бункера "порвало" мережу

Як передає Politeka.net, кадром Путіна на карантині поділився користувач Твіттера Mikhail Golub. На знімку видно, що російський лідер сидить один у кімнаті без вікон за великим столом, на якому стоїть комп'ютер, трохи віддалік розташований плазмовий телевізор - саме на нього спрямував свій зосереджений погляд президент. Позаду нього встановлено державний прапор РФ.

Фото справило фурор в мережі. Користувачі кинулися обговорювати побачене, а деякі припустили, що це все "показуха", враховуючи попередні промахи Путіна, як прикладом з бесідою з пацієнтом центру боротьби з епідемією, який опинився насправді кандидатом медичних наук.

"Дивний стіл без стільців для співрозмовників. Дивні двері. Немає вікон. Він де взагалі?"

"Ізолювали вірус таки"

"Ремонт китайський"

"Цікаво, у нього X-box або PlayStation?"

"Незмінний робочий стіл на моніторі компа з WinXP"

"Залишилося двері заварити"

"Всі помітили перелякане обличчя? - Це у нього ботокс :)"

"Відразу видно що вся обстановка показушна, як і відео на основному моніторі. "

Раніше ми повідомляли, з Путіним сталася курйозна ситуація під час чемпіонату з бойового самбо. Кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував кадри з заходу і в підписі зазначив: «Самбо - наш національний вид спорту, наша візитна картка».

У коментарях користувачі не стримували себе в колкостях: "По-моєму самбо це щось гейське. Два мужика в трико труться геніталіями один об іншого...та ще в таких позах...в житті так не б'ються", "Національний вид спорту самбо? А Путін знає історію створення цього виду боротьби?"