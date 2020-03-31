Президент Росії Володимир Путін вирішив-таки самоізолюватися через епідемію. Фото з бункера "порвало" мережу
Як передає Politeka.net, кадром Путіна на карантині поділився користувач Твіттера Mikhail Golub. На знімку видно, що російський лідер сидить один у кімнаті без вікон за великим столом, на якому стоїть комп'ютер, трохи віддалік розташований плазмовий телевізор - саме на нього спрямував свій зосереджений погляд президент. Позаду нього встановлено державний прапор РФ.
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Раніше ми повідомляли, з Путіним сталася курйозна ситуація під час чемпіонату з бойового самбо. Кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував кадри з заходу і в підписі зазначив: «Самбо - наш національний вид спорту, наша візитна картка».
У коментарях користувачі не стримували себе в колкостях: "По-моєму самбо це щось гейське. Два мужика в трико труться геніталіями один об іншого...та ще в таких позах...в житті так не б'ються", "Національний вид спорту самбо? А Путін знає історію створення цього виду боротьби?"
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.