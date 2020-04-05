Кілька днів тому президент РФ побував у лікарні в селищі Комунарка

Глава російської держави зустрівся з медиками, які займаються лікуванням пацієнтів, що заразилися новим китайським вірусом, пише Рoliteka.net.

Згодом виявилось, що головний лікар лікувального закладу, Денис Проценко, теж захворів вказаним вірусом. Ця новини розбурхала соцмережі, адже медик не тільки спілкувався з главою Кремля, але й тиснув йому руку.

Художник Альоша Ступін зобразив ситуацію із зустріччю в карикатурі. На малюнку Проценко потиснув руку Путіну і чхнув на нього. При цьому медик не прикрився, а гарант уважно на нього дивиться, не встигаючи нічого зробити.

Карикатура за день у Фейсбуці і Твіттері зібрала сотні лайків та багато коментарів.

"Вся надія на лікаря!", "Не дочекаєтеся!", "Скоро буде ще одна "Справа лікарів", "Віримо, сподіваємося, чекаємо", "Момент істини", "Будьте здорові!", "Не виключено, що ботоксний доктора заразив. Цілком може бути, що путін в лікарню їздив, щоб собі особистий апарат вентиляції легенів з палати забрати )))", "Одним двійником менше стане...", "Він - далекий родич Скрипалів. Відповідь прилетіла", "Це супер. Схоже на те як Ленін подув на Путіна , але ми то знаємо глав лікаря", "Ця ваша робота скоро може стати дуже дорогою, притримайте поки продавати 😂 знакова річ", "Це репродукція за 150", "Вилікування Росії", "Твоя рука - яке диво! - у моїй руці...", "Якщо спрацює, ціна зросте", "Навпаки ж,ні?)", "Комунарський лікар-убивця?", "Шкідлива пошесть", "Картина-надія", "головний інфектолог, світило", "За цю роботу можна просити 199уе", "І ніяка ж холера його не чіпає ... Прикро, так ..", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.