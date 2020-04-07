Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі за реакцію на поширення хвороби з Китаю
Як повідомляє Politeka, кадри опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.
«Путін: Мені дуже хотілося б почути думки фахівців в області вірусології. Ми тепер всі вирусологами, по-моєму, стали, вся країна – вірусологи. Але думку справжніх фахівців вкрай важливо», - йдеться в повідомленні.
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Звернемо увагу, що користувачі мережі сприйняли гумор Путіна секптически, про що говорять коментарі під знімком.
«Секретний бункер не допоможе», «Ааа, все таки зазирає в соу мережі, де ще вірусологів надивився до нудоти?», Ага, вирусологами і економістами невдахами», «Путін пригощає Росію своєю усмішкою і "гумором" з засекреченого бункера», - пишуть вони.
До цього ми повідомляли, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив чергове шалений заяву.
Так, пропагандист заявив, що Росія нібито є прямою спадкоємицею Київської Русі.
Маячну псевдоісторичну теорію він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.
За його словами, її назва утворилася завдяки особливому вимові слова "Русь" в Константинополі.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.