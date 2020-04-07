Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі за реакцію на поширення хвороби з Китаю

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

«Путін: Мені дуже хотілося б почути думки фахівців в області вірусології. Ми тепер всі вирусологами, по-моєму, стали, вся країна – вірусологи. Але думку справжніх фахівців вкрай важливо», - йдеться в повідомленні.

Путин: Мне очень хотелось бы сегодня услышать мнения специалистов в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно pic.twitter.com/Ajv0lXtEuz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 7, 2020

Звернемо увагу, що користувачі мережі сприйняли гумор Путіна секптически, про що говорять коментарі під знімком.

«Секретний бункер не допоможе», «Ааа, все таки зазирає в соу мережі, де ще вірусологів надивився до нудоти?», Ага, вирусологами і економістами невдахами», «Путін пригощає Росію своєю усмішкою і "гумором" з засекреченого бункера», - пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив чергове шалений заяву.

Так, пропагандист заявив, що Росія нібито є прямою спадкоємицею Київської Русі.

Маячну псевдоісторичну теорію він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.

За його словами, її назва утворилася завдяки особливому вимові слова "Русь" в Константинополі.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.