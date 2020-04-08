Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують ефектно насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля став героєм нової політичної фотожаби популярного російського художника Сергія Йолкіна.

Свій новий шедевр художник присвятив епідемії китайського вірусу і обнуленню президентських термінів Володимира Путіна.

На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сховався за дверима після того, як росіян закликали залишатися вдома через пандемію підступного вірусу.

"Ви самоізолюйтесь, а я - самоусуваюся!", - йдеться у підписі до фотожаби.

Росіяни з гумором відреагували на новий шедевр Сергія Йолкіна та зазначили, що Володимир Путін, швидше за все, самообнулиться, поки прості люди виконують норми карантину.

"Сам з собою", "Завжди ору як мило він його малює. Такий няшка, такий усіпусічний, такий милий, його навіть пожаліти хочеться", "Головне, вчасно змитися!", "Історія повторюється через стільки років. Де його потім шукати? В Аргентині?!", "Самообнулиться", "Ось так і виглядає Росія без Путіна", "Хтось його ще поважає?", "Головне ніс відповідає дійсності! Цього у нашого горе-царя не позичати", - жартують вони в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Путін оконфузився з подарунком для прем'єра. На цей раз лідер Кремля зганьбився, висловлюючи підтримку зараженому китайським вірусом прем'єру Британії Борису Джонсону.

«Хотів би висловити свою щиру підтримку в цей непростий для Вас момент. Упевнений, що Ваші енергія, оптимізм і почуття гумору допоможуть перемогти хворобу. Від душі бажаю Вам якнайшвидшого і повного одужання»: Путін відправив Борису Джонсону телеграму зі словами підтримки», - йдеться в публікації.

Росіяни з гумором відреагували на пост Смирнова і попередили Бориса Джонсона, що Володимир Путін може оптравить йому телеграму з "Новачком".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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