Ціни на нафту падають вниз, що жорстко б'є по економіці, побудованій за багато років правління президентом РФ Володимиром Путіним

У вівторок, 21 квітня, мережу облетіла новина про те, що ціна на барель російської нафти Urals спікірувала нижче 10 доларів, а ближче до полудня - за ціною грудня 1998 року - 8,48 доларів за барель, пише Politeka.net.

Падіння цін на нафту і Путіна вирішив зобразити художник Сергій Йолкін. У своїй міткій карикатурі він намалював Путіна, "розчавленого" бочкою з паливом.

"Обвал цін на нафту, наочно", - підписав автор карикатури.

За добу пост зібрав майже 900 лайків та багато коментарів.

"На його місці повинен бути я...", "2013: влада здатна утримати курс долара в межах 30 за рубль.

2015: влада здатна утримати курс долара в межах 60 за рубль.

2020: влада здатна утримати курс долара в межах 80 за рубль.

Все ж нинішня влада така вона здатна", "В знеціненій бочці з нафтою і зберігається голка з життям Кощія!", "А повинен бути Донька Трамп! Це техаська нафта задарма...", "О, а ось і "лихі 90-ті" повернулися! А хто в бочці на цей раз?", "Задавить це зовсім не його, а безліч беззахисних людей", "І Сечіна , теж під барель укладіть ...", "Браво Саудити!", "Минулого разу коли роїся вставала з колін, то опинилася на ніжках буша", "Анекдот смішний, а ситуація страшна..", "взагалі-то це удар під дихло добувачам сланцевої нафти (головним чином США)", "маленькі радості... так?", - написали користувачі мережі.

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