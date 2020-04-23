Лідер Кремля Володимир Путін знову опинився в епіцентрі уваги
Про це пише Politeka.net.
На цей раз Володимир Путін осоромився в своєму особистому бункері під час онлайн-наради.
Відзначимо, що "особистим бункером" користувачі прозвали кабінет Володимира Путіна в резиденції під Москвою, де йому створили умови для самоізоляції.
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Зокрема, президент Росії під час наради намагався додзвонитися міністру фінансів РФ Антона Сілуанова, але щось пішло не так.
Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".
«Ні, на місці немає. Ні, є!»: Путін у прямому ефірі зателефонував Сілуанова. І не здивувався, що той не бере трубку», - сказано в підписі до курйозного відеоролика.
Користувачі з гумором відреагували на посаду пропагандиста і додали, що онлайн-конференції Путіна схожі на випуски Comedy Club.
"Дід, просто дай гроші людям. І все. Твоя показуха за 20 років вже ось де", "Ну так, мобільним телефоном Путін користуватися так і не навчився!", "Чому не в жовтому костюмі і не в масці?", "Для вигляду каску нафтовика чи що одягнув б", "Обличчя Аліханова - безцінне", "Гнати дармоїда", "Навіщо він влаштовує ці цирки в такий скрутний для країни час?", "Хахахахаха он він який, comedy club", "У нього до телефону дві колонки по 20 ват підключені. Зазвичай такі телефони пищать...", - жартують вони в комментариях.
Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін вийшов з бункера і налякав всіх новим обличчям. Публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив користувач під псевдонімом Дмитро Stoff.
"Придивіться до цієї фотке уважніше. Збільшіть. Чи Не здається вам, що тип на ній більше нагадує якогось чувака в масці, ніж живого Пыню?", - підписав він скандальні знімки президента Росії.
Росіяни з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що нинішній Володимир Путін не схожий на людину, який прийшов до влади в 1999 році.
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