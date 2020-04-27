Президент Російської Федерації Володимир Путін знову опинився в епіцентрі уваги

Про це пише Politeka.net.

Приводом для скандалу стала новина про те, що зображення Володимира Путіна прикрасить мозаїку, яку викладуть в головному храмі Збройних сил Росії.

Гнівну публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив журналіст і блогер Рустем Адагамов.

"Ось з якої пекельної картинки ліплять цю мозаїку.. Я все-таки думав, що ця ганебна, у**біщна мозаїка в церкві — чийсь злий жарт. Виявляється ні, вона дійсно існує", - йдеться у підписі до світлини мозаїки, якою хочуть прикрасити військовий храм.

Також відомо, що на мозаїці, крім Путіна, можна буде побачити Сергія Шойгу, Йосипа Сталіна, Миколу Патрушева, Сергія Аксьонова та інших скандальних російських політиків.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін навіть на мозаїці ховається за спинами жінок.

"Я досі не вірю в це", "Це пекельна свістопляска очманілих від грошей і влади реальних злодіїв у законі. Скільки дивлюся у мене естетичний шок від того, що я бачу", "Боже мій. Це якийсь сюр...", "Це Сорокін, Пелевін, Кафка і Салтиков-Щедрін в одному шаленому творі, під назвою "Росія", "Туди ще Леніна додати і взагалі ідеально буде", "Всі спільники на одній мозаїці. Це просто нове слово в криміналістиці!", "У першому ряду "Бабки Путіна", "Це його тактичний прийом - за жінок ховатися", "І ікони самі собі почнуть писати", "Я так розумію, що на картинці це "святі", які, судячи з усього, потраплять в рай, а раз так, то на них молитись треба", - обурюються вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Путін не зміг впоратися з робочим телефоном.

Зокрема, президент Росії під час наради намагався додзвонитися міністру фінансів РФ Антона Сілуанова, але щось пішло не так.

«Ні, на місці немає. Ні, є!»: Путін у прямому ефірі зателефонував Сілуанова. І не здивувався, що той не бере трубку», - сказано в підписі до курйозного відеоролика.

Користувачі з гумором відреагували на посаду пропагандиста і додали, що онлайн-конференції Путіна схожі на випуски Comedy Club.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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