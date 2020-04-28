Російський президент Володимир Путін став героєм нової фотожаби

Про це пише Politeka.net.

На цей раз над ним посміялися після чергових "успіхів" Російської Федерації, пов'язаними з епідемією китайського вірусу.

Відповідну фотожабу, яку намалював відомий художник Сергій Йолкін, в своєму мікроблозі Twitter опублікував користувач Vitauskas.

"Пишуть, що РФ обійшла Китай за кількістю заражень вірусом (87 147 проти 83 912). Між тим, в Литві приріст нових випадків знизився до 12-16 в день. Епідемія йде на спад. Просто поки хтось крав, розв'язував війни і малював ракети, інші розвивали систему охорони здоров'я", - сказано в підписі до публікації.

На фотожабі можна побачити Путіна в розпачі, який клеїть оголошення для пошуку нового "ворога" для Росії.

"Оголошення. Самотній симпатичний президент познайомиться для взаємної ворожнечі, відповідні санкції гарантую", - написано на скандальному кадрі.

"Наздогнати і перегнати! Це, напевно, прорив, про який так багато говорили. Або ривок? Весь час плутаю", "Це ж треба замовчувати такі цифри..", "Другий етап-"наздоженемо і переженемо Америку!" Колись вже здається було....", - жартують росіяни в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Путіна зарахували до "святих". Як відомо, зображення Володимира Путіна прикрасить мозаїку, яку викладуть в головному храмі Збройних сил Росії.

Також відомо, що на мозаїці, крім Путіна, можна буде побачити Сергія Шойгу, Йосипа Сталіна, Миколу Патрушева, Сергія Аксьонова та інших скандальних російських політиків.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін навіть на мозаїці ховається за спинами жінок.

"Я досі не вірю в це", "Це пекельна свистопляска очманілих від грошей і влади реальних злодіїв у законі. Скільки дивлюся у мене естетичний шок від того ,що я бачу", "Боже мій. Це якийсь сюр...", - написали вони.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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