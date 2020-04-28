Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі через конфуз під час нового звернення
Як повідомляє Politeka, фотографію опублікував блогер «Доганяй!» в Twitter.
«Прямий ефір для л*хів», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, що транслюється нібито прямий ефір Путіна, однак на його годиннику видніється зовсім інший час. Це стало причиною різкої реакції з боку користувачів.
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«знову палітся дід. Скільки можна вже – сам себе переграв», «Пєсков скаже: Від роботи Путіна йде така енергетика що навіть зупинилися годинник», «Він такий скромний, не може собі дозволити працюють годинник», «подстрегите діду нігті, зовсім вже цапцарапычем став...», - пишуть вони.
До цього ми писали, що російський президент Володимир Путін став героєм нової фотожаби. На цей раз над ним посміялися після чергових "успіхів" Російської Федерації, пов'язаними з епідемією китайського вірусу.
Відповідну фотожабу, яку намалював відомий художник Сергій Йолкін, в своєму мікроблозі Twitter опублікував користувач Vitauskas.
"Пишуть, що РФ обійшла Китай за кількістю заражень вірусом (87 147 проти 83 912). Між тим, в Литві приріст нових випадків знизився до 12-16 в день. Епідемія йде на спад. Просто поки хтось крав, розв'язував війни і малював ракети, інші розвивали систему охорони здоров'я", - сказано в підписі до публікації.
На фотожабе можна побачити Путіна в розпачі, який клеїть оголошення для пошуку нового "ворога" для Росії.
"Оголошення. Самотній симпатичний президент познайомиться для взаємної ворожнечі, відповідні санкції гарантую", - написано на скандальному кадрі.
"Наздогнати і перегнати! Це, напевно, прорив, про який так багато говорили. Або ривок? Весь час плутаю", "Це ж треба замовчувати такі цифри..", "Другий етап-"наздоженемо і переженемо америку!" коли вже здається було....", - жартують росіяни в коментарях під публікацією.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
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