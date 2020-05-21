Якщо після двох холодних і дощових днів потепліло, і світить яскраве сонце — найімовірніше, настав понеділок

— Докторе, спасибі! Ви вилікували мене від манії величі. Тепер я людина абсолютно неперевершеної, фантастичної, феноменальної скромності!

***

А що, виходить, пандемія коронавіруса — ідеальний час для злочинів. Обличчя не видно, відбитків не залишиться, та й людина в масці і рукавичках ні в кого підозри не викличе.

***

— Дорогий, я зробила млинці і трохи пом'яла машину.

— ЩО ТИ ЗРОБИЛА?

— Млинці.

***

— Вадіку, вранці тобі буде соромно за все це.

— Ні, Люсю.

— Ну, тоді добре, продовжуємо...

***

День — капець. Настрій — капець. Особисте життя — капець. Погода — капець. Головне — у всьому стабільність.

***

— Ой, дівчата, я проколола пупок в п'яти місцях.

— Ух ти! Клас! Тепер тобі трусики носити не треба! Ти просто можеш вставити кільця і повісити фіранку.

***

— Моня, принеси мені зуби. Там, у склянці…

— Навіщо вони тобі вночі?

— Моня, я хочу бути пристрасною! Я хочу кусатися!

***

Вчора був дуже дивний день. Спочатку я знайшов капелюх, повний грошей. Потім за мною гнався якийсь злий мужик із гітарою.

***

Філіп Кіркоров, коли побачив на Великдень по телевізору, як виряджені попи на богослужінні, зрозумів, що на своїх концертах він взагалі — не нарядний.

***

Секретарка Анжела подумала, що бурхливо проведена ніч — хороший привід нагадати про необхідність придбання для неї нового авто. Вона, ніжно торкаючись до шефа:

— Милий, так що ти вирішив щодо..?

— Він, спросоння:

— Щодо кого, тебе? Поки залишаєшся!

***

Жіноча логіка: чекати принца, а потім обурюватися, що він лежить на дивані і не працює як робітник чи селянин.

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