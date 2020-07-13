У церкві.
- Батюшко, аможна не реготати, коли я сповідаюся?
Цікавий факт: з кожним роком вислів «мої старі друзі» звучить все більш актуально.
***
Я настільки впевнений в собі, що сам кажу зозулям, скільки їм залишилося.
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***
Він по-домашньому одягнувся, тобто роздягся до трусів.
***
– А я тещу в гості через твіттер запрошую.
– Так у неї ж немає твіттера.
– Ааа, так ооооось чому вона не приїжджає…
***
Я багато чим цікавився, багатьом займався, про багато читав, але в підсумку все кидав, так що сміливо можу називати себе багатосторонньо недорозвиненою особистістю.
***
– Ти повинен знову показати мені, як користуватися пральною машиною.
– Ставиш “синтетику”, 40 градусів, засипаєш порошок, вмикаєш.
– А навіщо інші режими?
– Вони для жінок.
***
Вони дуже підходили одне одному: він – ганчірка, вона – швабра.
***
Макарони з котлетами – це просто інший агрегатний стан пельменів.
***
Приходить чоловік додому, дружина в ліжку, налякана. Чоловік заглядає в шафу, а там мужик голий.
– Ти хто?!
– А я з санепідемстанції, дружина ваша викликала, з міллю борюся.
– А що голий?
Той, здивовано оглядаючи себе:
– Ах ви, маленькі ненажерливі тварюки!
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Сімейні психологи радять, коли затримуєшся, приходячи додому, сказати дружині щось типу: “Ти сьогодні виглядаєш приголомшливо!”. А якщо ви увійшли в квартиру рачки і не в змозі підняти голову, можна похвалити її педикюр. А якщо взагалі немає сил говорити – можна лизнути їй ногу і тихенько поскулити.
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Як вони можуть називати свої заклади “Домашня кухня”, якщо в меню немає вчорашньої смаженої картоплі і салатної жижі з хлібчиком?
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Розмовляють дві подруги:
– Як ти назвали свою собачку?
– Я назвала її Пук.
– Як чудово! Тобі навіть не треба буде відкривати рот, щоб її покликати!
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