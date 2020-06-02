Президент Російської Федерації Володимир Путін став об'єктом для насмішок в соціальних сетя

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, як і коли росіяни будуть голосувати за поправки до Конституції, які дозволять "обнулити" Володимира Путіна.

За інформацією росЗМІ, громадяни Росії зможуть проголосувати за поправки до Конституції протягом семи днів - з 25 червня по 1 липня.

1 липня вже оголосили вихідним днем, але через пандемію смертельного китайського вірусу голосування може початися раніше.

Соціальні мережі миттєво відреагували на цю інформацію і висміяли ініціативу Володимира Путіна їдкою фотожабою.

Так, у Twitter з'явився альтернативний агітаційний плакат, на якому постарілий Володимир Путін закликає росіян голосувати за поправки до Конституції.

"Моя країна, моя Конституція, моє обнулення. 1 липня просто кивни головою і продовжуй платити нам податки", - сказано в підписі до фотожабе.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що для голосування росіянам буде достатньо кивнути головою перед телевізором.

"У діда свербить конституційний геморой", "Мої раби", "Це нас в нашій країні "обнулили". І країна, як повелося, зовсім і не проти", "Кивни головою в телевізор", "Чому б не надрукувати і розклеювати на кожному куті, щоб і сліпий міг побачить, що нас чекає", "Вранці підняв голову з подушки - проголосував за", "Я думаю, що кивати не доведеться, там просто вже думка за згодою буде зчитуватися", - написали вони в комментариях.

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