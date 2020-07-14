Російський президент Володимир Путін голосно осоромився перед камерами

Про це пише Politeka.net.

Конфуз стався під час онлайн-наради.

Зокрема, глава Кремля Володимир Путін під час трансляції вказав росіянам на їхнє "законне місце" і сформулював національну ідею сучасної Росії.

Відео курйозу у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

Зокрема, він, сам того не розуміючи, підставив Путіна зі скандальною фразою.

«Якщо ми будемо сидіти на одному місці рівно, нічого робити не будемо, то так і буде болото навколо нас хлюпати»: Путін сформулював національну ідею», - йдеться у підписі до публікації.

На конфуз також звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький. За його словами, Смирнов, намагаючись догодити лідеру Кремля, випадково видав текст національної ідеї РФ: "Сидіти в болоті і хлюпати".

"А можна почати з Пітерського політико-владного болота? Зашліть до нас назад Матвієнко або Собяніна дайте, москвичі його переслідують", "Ось до чого солі діда довели", "Дід доведе країну до сепаратизму", "20 років і сидимо в болоті", "Капец він розумний...", "Людина у владі 20 років...і все-таки болото визнав", "Це був стьоб?", "Краще б вони нічого не робили. Може тоді простим людям легше жилося б", "Промокашка", "Давно сформулював в двох тезах: "мочити в сортирах" і "вона потонула", - жартують користувачі комментариях.

«Если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать»: Путин сформулировал национальную идею pic.twitter.com/H5HJalkY5e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 13, 2020

Раніше ми розповідали, як Володимир Путін осоромився перед камерами.

Так, президент РФ зганьбився, пожартувавши в адресу США і представників ЛГБТ-спільноти.

«А в будівлі хто працює? Ну ось!»: Путін пожартував про вивішування прапора ЛГБТ на посольстві США», - йдеться у підписі до відео, на якому зображений конфуз Путіна.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і додали, що у Володимира Путіна жарти як "з підворіття".

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