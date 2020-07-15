Російський президент Володимир Путін знову став об'єктом для насмішок в соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
Приводом для глузувань став так званий "Майдан", який спалахнув у російському Хабаровську, де тисячі місцевих жителів кілька днів протестують на підтримку губернатора Сергія Фургала.
У звичному для себе стилі російського президента висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.
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На новій фотожабі можна побачити злого Володимира Путіна, який емоційно розмовляє по телефону з підлеглими: "Так що там у вас в Хабаровську коїться?".
Користувачі з гумором відреагували на публікацію художника і зазначили, що Путін розлютився, оскільки не встиг направити в Хабаровськ бійців Росгвардії.
"Наступають останні дні упоротої вати", "Схід виявився на стільки дальнім, що Путін з вікна кремля не зміг вчасно побачити і направити Росгвардію...", "Мешканці Хабаровська дуже молодці", "Давно в Росії безтурботної, Москву ніхто так не лякав, як заарештований недбало фургал", "Бумеранг летить, Вова", "Треба Памфілову призначити головою Далекосхідного телебачення, вона швидко покаже "потрібну" картинку з площ", "Ручки в руці не вистачає", "Тримайся, прострочений! Зараз подгоришь!", "На Далекому Сході дуже великий відсоток етнічних українців! Ось, що діється", - жартують вони в комментариях.
Раніше ми розповідали, як Володимир Путін осоромився перед камерами.
Так, президент РФ зганьбився, пожартувавши в адресу США і представників ЛГБТ-спільноти.
«А в будівлі хто працює? Ну ось!»: Путін пожартував про вивішування прапора ЛГБТ на посольстві США», - йдеться у підписі до відео, на якому зображений конфуз Путіна.
Користувачі гнівно відреагували на публікацію і додали, що у Володимира Путіна жарти як "з підворіття".
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