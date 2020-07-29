Президент країни-агресора Володимир Путін в черговий раз "відзначився" перед камерами

Про це пише Politeka.net.

Конфуз стався під час виступу Володимира Путіна перед курсантами військового училища.

Пафосну публікацію у своєму особистому мікроблозі опублікував звичайний кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

«Путін: Онуки і правнуки моряків-переможців ніколи не підведуть Батьківщину. Вони будуть вірні заповітам адмірала Нахімова «Мислити насамперед про славу Росії та рідного флоту». Зі святом вас! Хай живе військово-морський флот!», - готується до підпису до відеоролика.

Користувачі різко відреагували на публікацію і зазначили, що краще б Володимир Путін розповів молодим морякам, як в Росії приховували трагедію на атомному підводному човні "Курськ".

Деякі коментатори також звернули увагу на "нову" зовнішність президента РФ.

"Коли Нахімова відкопати? Ще один брдм втопіть? Свято так свято!", "Це ти, с*ка, розкажи підводникам з Курська", "Яка ж Путін феєрична міль! Брехун і боягуз!", "Моряки-переможці порвали б на шматки головнокомандувача побачивши, куди він завів країну зі своїм ОЗУ...", "Давай, плішивий, тіш себе казками про велич. Часу в тебе вже не залишилося", "Яке відношення Путін має до батьківщини?", "Зовсім погас. Провал у всіх сверах позначається на ботоксній рожі... Про "Курськ" нехай розповість...", "А коли була остання перемога в морській битві?", - жартують вони в комментариях.

Путин: Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину. Они будут верны заветам адмирала Нахимова «Мыслить прежде всего о славе России и родного флота». С праздником вас! Да здравствует военно-морской флот! pic.twitter.com/zoZSwcYMta — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2020

Раніше ми розповідали, що Путіна засікли з "другою половинкою" на борту літака.

Пафосний відеоролик в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий пропагандист Дмитро Смирнов.

«Я так ж летів в літаку, читав. Мені попалася стаття про головному військово-морському параді, який проводився в дореволюційній Росії на рейді Кронштадта. Я вам прямо з борти подзвонив, і почалася підготовка»: Путін розповів, як придумав парад ВМФ», - йдеться у підписі до відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимира Путіна у поїздці супроводжує його "друга половинка" Сергій Шойгу.

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