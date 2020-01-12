На Філіппінах почалася екстрена евакуація

12 січня влада Філіппін приступили до евакуації трьох населених пунктів у провінції Батангас з населенням понад 80 тисяч осіб після того, як вулкан Тааль викинув стовп попелу заввишки в один кілометр. Фото і відео з коментарями опуликовали користувачі мережі Твіттер, пише Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Місцеві телеканали оголосили евакуацію в трьох містах – Сан-Ніколаса, Балеті та Талисае.

Користувачі мережі просять молитися за філіппінців, які постраждали із-за виверження вулкана Тааль.

«В даний час вулкан Тааль на Філіппінах вивергається. Сподіваємося і молимося, щоб заподіяний збиток був мінімальним, і щоб всі залишалися безпеки», – пишуть в мережі очевидці.

Зазначимо, що через кілька годин після початку виверження, раптово почалася блискавка, землетрус.

У мережі показали момент блискавичного удару по вулкана Тааль під час виверження в Талисае.

«Тагайтай зараз покритий попелом, який швидко поширюється на сусідні міста і провінції, на Манілу. Хто б не жив на Філіппінах, будь ласка, залишайтесь у безпеці, не виходьте зайвий раз, і носите маску, якщо вам дійсно потрібно вийти», – пишуть місцеві ЗМІ.

Відзначимо, що вулкан Тааль знаходиться недалеко від столиці Філіппін, Маніли, і весь попіл несе туди.

Taal Volcano in the Philippines is currently erupting at this very moment. Hoping and praying that any damage caused is minimal and that everyone remains safe. pic.twitter.com/5VIjHd8isJ — Lorryzel (@LOLyzel) January 12, 2020

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про нові жертви руйнівного тайфуну Урсула на Філіппінах. Повідомляється, що жертвами смертоносного тайфуну Урсула, який обрушився на Філіппіни, став 41 людина.

Рятувальники також повідомляють, що із-за стихії 28 людей отримали поранення, 12 людей як і раніше числяться зниклими без вісті.

У національній раді щодо зниження ризиків та ліквідації наслідків лих стверджують, що більшість жертв руйнівного тайфуну Урсула потонули, в той час як інші постраждали від повалених дерев, що потрапили в ДТП загинули або від зупинки серця.

An impending threat: the #Taalvolcano on the island in #Philippines has woken up, is about to erupt, BE CAREFUL! pic.twitter.com/e1kZGe1cqD — DiepTLam (@DiepTLam) January 12, 2020

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