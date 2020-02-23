Загибель підприємця Сергія Старицького в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари перекваліфікували з самогубства на умисне вбивство

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч з 21 на 22 лютого у будинку екс-чиновника часів Віктора Януковича Кожари в селі Чайки під Києвом. Старицького знайшли з вогнепальним пораненням в голові й пістолетом в руці. Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Нацполіції, за попередньою інформацією, на момент події в будинку перебували три особи: подружжя Кожари та їх гість Старицький.

Сергій Старицький

"Всі троє вживали алкогольні напої. За словами жінки, вона знаходилася в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову з пістолета господаря", - зазначено в повідомленні поліції.

Леонід Кожара

Для встановлення всіх обставин події призначено низку експертиз. Однак, вже зараз правоохоронці заявляють про припущення, що чоловік міг застрелитися самостійно. Тому подію перекваліфікували з самогубства на умисне вбивство (ст. 115 КК України).

Будинок Кожари

Додамо, постріл був здійснений з пістолета Jericho 941. Зазначена вогнепальна зброя зареєстрована на Леоніда Кожару.

Тим часом брат загиблого Юрій Воловик прокоментував трагедію в соцмережі: він сумнівається, що той збирався покінчити з собою. За словами чоловіка, у Старицького були плани на 23 лютого (скасований День захисника Вітчизни) - «випити сто грам і згадати присягу, дану Великій країні». Очевидно, що самогубство в цю картину трохи не вписується.

Крім того брат загиблого додав, що експертиза встановила - стріляли з відстані не менше трьох метрів.

Подія сколихнула українців і її активно обговорюють в мережі.

"Цікаво тепер поглянути, як будуть всю цю справу заминати. Чи буде суд над Кожарою? Або в екстреному порядку знайдуть «садівника», який випадково вистрілив в результаті «необережного поводження зі зброєю»"

"Хай буде як з Кравченком, скажуть, що вистрілив у себе, натиснув на курок, а в останній момент передумав, і відкинув пістолет убік, але куля на льоту вилетівши з дула (ось же тавтологія) вразила самогубцю смерть. Ну і в результаті інерції натискання на курок, пострілів було два, один абсолютно випадково в серце, а інший - в голову, ну типове самогубство"

"Він взагалі приїхав у гості з діркою в голові)))"

"Питання, що робила чесна людина у Кожари?"

"Більше схиляюся ,що напилися і як завжди хтось когось не заповажав. Ну не думати ж , що почався відстріл?!"

"Достойно присягу згадав!"

"знайдуть дуже маленьку лінійку довжиною 3 метри"

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