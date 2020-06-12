У Києві люди спробували взяти штурмом Шевченківський районний суд, де проходить засідання по справі Сергія Стерненка

У п'ятницю, 12 червня, Стерненко прибув до суду, який повинен розглянути клопотання слідчого СБУ про обрання йому запобіжного заходу.

Під будівлею суду зібралося близько 300 чоловік, які прийшли підтримати підозрюваного. Учасників акції не стали пускати в залу суду, однак в якийсь момент люди не витримали і вирішили прорвати охорону і потрапити на засідання.

Зіткнення учасників акції з охороною та правоохоронцями сталися у фойє суду, а також у дворі будівлі, де обурені люди почали запалювати фаєри.

Кадри штурму суду з'явилися в мережі.

Зазначимо, що будівля суду перебуває під посиленою охороною, а правоохоронці перевіряють всіх, хто заходить у двір. Поруч із судом припарковано близько 10 поліцейських автобусів і вантажівок, а також чергує пожежна машина.

Відзначимо, що 11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства, а також незаконному носінні холодної зброї.

В 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було скоєно три замахи. Під час останнього, 24 травня, один з нападників загинув. Стерненко стверджує, що поранив його ножем в цілях самооборони, проте поліція вирішила, що ця справа має розглядатися як умисне вбивство.

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