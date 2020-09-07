Бійцю було всього 25 років

З'явилися нові подробиці таємничої загибелі 25-річного військовослужбовця Тараса Кравчишака

Про це пише видання Львівська мануфактура новин.

Зокрема, рідні бійця не вірять в те, що Тарас міг вчинити самогубство, оскільки найближчим часом він мав одружитися.

"Не віриться. Тарас був успішною людиною. Його вдома чекала дівчина. Він мав скоро одружуватись. У цього хлопця три вищі освіти. Він розумний, ерудований. В житті багато чого добився власним розумом і руками. Він спортсмен, він дуже любив життя, у нього не було причин помирати", - зазначив ветеран війни на Донбасі Леонід Федевич.

Ще 3 вересня Тарас привітав свою матір з днем народження та пообіцяв, що приїде додому за тиждень.

"Через свого друга передав мамі на 50-річчя п’ять десятків троянд. Пообіцяв приїхати на святкування, а зранку його знайшли мертвим. Не сходиться мені цей пазл, не йдуть з життя щасливі люди…", - резюмував ветеран Федевич.

Як відомо, до війни на Сході Тарас працював у львівській податковій, а на Донбас відправився у статусі військовослужбовця задля перевірки військових частин.

Повідомлялося, що увечері, 3 вересня, Тарас скоїв самогубство у кімнаті відпочинку у Маріуполі.

За інформацією видання Detective-info, офіцер нібито здійснив один постріл у голову через подушку з табельної вогнепальної зброї, внаслідок чого помер на місці.

"Передсмертної записки біля тіла не було виявлено, про наміри вкоротити собі віку Кравчишак нікого з колег не повідомляв", - розповідало проінформоване джерело.

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