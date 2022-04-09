Окупанти завдали чергового удару по Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у суботу, 9 квітня.
Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст. Так, окупанти обстріляли старі райони Сєвєродонецька опівночі в ніч на суботу. В результаті удару полум’ям зайнявся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється.
Нагадаємо, що упродовж минулого дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.
Тим часом на фронті Луганщини і Донеччини відбито сім атак ворога – українські захисники знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти та одну крилату ракету.
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
Коля Серьга розповів, як окупанти в Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренко: "І мене це добило"
Росія готує нову атаку, Україну чекає більш варварський напад: "Будуть кидати все..."
Повторний наступ російських окупантів на Київ: Олексій Арестович оцінив загрозу
Життя триває: жителям Дніпропетровщини повідомили хороші новини
Нагадаємо, Арестович розповів про втрати рф і руйнівні санкції
Як повідомляла Politeka, окупанти прикривалися місцевими жителями і крали все, що могли: "Кожні два дні змінювалися машини..."
Також Politeka писала про штурм Донбасу і ракетний обстріл Одещини.