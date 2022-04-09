Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст.

Окупанти завдали чергового удару по Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у суботу, 9 квітня.

Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст. Так, окупанти обстріляли старі райони Сєвєродонецька опівночі в ніч на суботу. В результаті удару полум’ям зайнявся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, що упродовж минулого дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.

Тим часом на фронті Луганщини і Донеччини відбито сім атак ворога – українські захисники знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти та одну крилату ракету.

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