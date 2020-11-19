ЗСУ відпрацювали відбиття наступу противника на передовій

У навчаннях брали участь бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Командир Дмитро Брижинський зазначив, що особливу увагу приділяли маскуванню, оскільки технології озброєння дуже стрімко розвиваються.

"Досвід останніх бойових дій в Нагірному Карабасі показав, як успішно в сучасних війнах використовують ударні безпілотники. Тому ми тренуємося приховувати техніку від повітряної розвідки і уникати її знищення за допомогою ударних БПЛА", - пояснив Брижинський.

Раніше ми повідомляли, то ЗС Росії активно взялися підвищувати бойову готовність своїх угруповань на Донбасі. Згідно з даними Міністерства оборони України, не так давно окупанти провели масштабні командно-штабні навчання на захоплених територіях, за якими спостерігали представники Генштабу ЗС РФ.

Також повідомлялося, що в окупованій Макіївці почали страйк працівники металургійного заводу через величезні борги по зарплатах. Металургійний завод стоїть без роботи, а робітники влаштовують акції протесту, вимагаючи виплат боргів по зарплатах.

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