ЗСУ відпрацювали відбиття наступу противника на передовій
Як передає Politeka.net, подробиці і кадри маневрів показали на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
У навчаннях брали участь бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Командир Дмитро Брижинський зазначив, що особливу увагу приділяли маскуванню, оскільки технології озброєння дуже стрімко розвиваються.
"Досвід останніх бойових дій в Нагірному Карабасі показав, як успішно в сучасних війнах використовують ударні безпілотники. Тому ми тренуємося приховувати техніку від повітряної розвідки і уникати її знищення за допомогою ударних БПЛА", - пояснив Брижинський.
Раніше ми повідомляли, то ЗС Росії активно взялися підвищувати бойову готовність своїх угруповань на Донбасі. Згідно з даними Міністерства оборони України, не так давно окупанти провели масштабні командно-штабні навчання на захоплених територіях, за якими спостерігали представники Генштабу ЗС РФ.
Також повідомлялося, що в окупованій Макіївці почали страйк працівники металургійного заводу через величезні борги по зарплатах. Металургійний завод стоїть без роботи, а робітники влаштовують акції протесту, вимагаючи виплат боргів по зарплатах.
Нагадаємо, жителі " ДНР " просять Пушиліна випустити їх в Україну.
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