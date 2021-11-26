Надя Дорофєєва, дружина Володимира Дантеса, презентувала нову пісню, опублікувавши нове зачаровує відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною вітчизняною співачкою. Після розпаду дуету "Время и Стекло", зірка зайнялася сольною кар'єрою. І ось Надя презентувала нову пісню"я твоя не перша". Для треку Дорофєєва записала mood-відео, яке вже доступне на Ютубі. Шматочок з нього артистка опублікувала в Instagram.

На новому відео Надя здалася в досить незвичайному напівпрозорому вбранні. Зірка сиділа і чуттєво співала, вражаючи емоціями. Відео вийшло завдяки цьому дуже зачаровує.



"Чому я з тобою...",- звучали слова пісні.

"Мені здається, в кожному рядку і в кожному кадрі відчувається, що з піснею" я твоя не перша " у нас стався ідеальний метч!

Ця робота для мене неймовірно щира і справжня. Думаю, ви все зрозумієте...", - написала Надя.

Фанати подивилися ролик понад 100 тисяч разів і почали активно засуджувати відео Наді.

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