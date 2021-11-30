Американська актриса Хайден Панеттьєрі, екс-кохана українського боксера Володимира Кличка, яка народила йому єдину доньку, порадувала фанатів свіжим фото.
32-річна зірка деякий час не з'являлася в соцмережі. Нещодавно вона знову почала активно вести свій Instagram. У новому пості Панеттьєрі опублікувала яскравий знімок, зроблений під час поїздки на Таїті, передає Politeka.net.
Хайден, в простому і зручному одязі, позувала крупним планом зі строкатою захисною маскою на обличчі. Ніжне золоте намисто доповнило її образ. Поруч з нею стояв брюнет, трохи вище актриси.
"Час для братів і сестер, щоб зробити приголомшливі покупки на # Таїті ❤️ #OceanDiaries @jrpanettiere", - йдеться в підписі.
Примітно, до цього колишня наречена Кличка показала, як летить на екзотичні острови разом з друзями.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Немає нічого кращого, ніж брати і сестри на Таїті, люблю вас, друзі😍❤️❤️😍"
"Чудові відносини між братами і сестрами🤍🦋"
"Королева Instagram"
"Ми любимо тебе!!! Ми дуже цінуємо твою активну присутність в соціальних мережах, Хайден! Ми сумували за тобою ❤️"
"Який у тебе брат! Крихітка Хайден 🤍"
"Приємної подорожі, Хайден"
"У тебе такі гарні очі"
Зазначимо, Кличко з Панеттьєрі перебували у відносинах близько семи років, розрив стався в 2018 році. У 2014-му в них народилася дочка Кайя Євдокія - єдина спадкоємиця боксера. Зараз дівчинка живе разом з бабусею (матір'ю братів Кличків) у Києві.
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