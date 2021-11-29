Відома актриса Ксенія Мішина показала незвичайне фото в мережі і нагадала шанувальникам про конкурс, в якому розігрує розкішне авто.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і колишня героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка розлучилася зі своїм обранцем Олександром Еллертом, поділилася в мережі чарівним фото. На цьому знімку зірка позує поруч з розкішним автомобілем, який зібралася розіграти серед своїх шанувальників.
Як видно, Ксенія зображена на вулиці, вона сперлася на елітну машину на парковці. Перед камерою актриса позує в темних вузьких лосинах і стильній чорній курточці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Мішина написала: "Я не можу в це повірити! Час так швидко пролетів і вже через 3 дні ця дівчинка відправиться до когось із вас. Правила прості: мої друзі у верхньому правому куті = ваші друзі! Скажіть, вона варта того, щоб ризикнути? 2 грудня о 17:00 саме ти можеш почути своє ім'я!".
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