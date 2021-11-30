Відомий український співак, композитор і продюсер Олександр Пономарьов показав свою улюбленицю, з якою живе.

Як передає Politeka.net, Олександр Пономарьов є відомим українським артистом і продюсером. Він був двічі одружений, перший шлюб у нього був з Оленою Мозговою, з якою у них з'явилася дочка Женя. А в 2012 - му році він розлучився зі своєю дружиною - Вікторією Мартинюк, з якою у них є син-Саша. З тих пір він тримає в секреті своє особисте життя.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександр Пономарьов показав свою улюбленицю, з якою живе. Її звуть Кузя. На відео собака забрала шматочок сиру сулугуні і відмовляється його віддавати назад (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Кузя, що ти? Віддай сулугуні. Ні? Віддавати. Да? Ну добре", - сказав Олександр Пономарьов.

Шанувальники артиста залишили безліч коментарів під відео: "Маленька красуня", "Це ж треба, яка красуня", "Справжня левиця, видобуток не відпустить. Зі святом, без домашніх тварин життя сумне", "Таке відчуття, по відео, що сулугуні довгою в половину Ши".

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