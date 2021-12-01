Відомий продюсер і артист Потап (Олексій Потапенко) влаштував енергійні танці з партнеркою Melovina по "танцях з зірками" - Єлизаветою Русиною.

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Потап влаштував енергійні танці з партнеркою Melovina на "Танцях з зірками" - Єлизаветою Русиною. Вона постала перед камерою в костюмі стюардеси і станцювала під нову пісню артиста (щоб подивитися їх танець, доскролльте до кінця сторінки)

"Вау", - підписав відео Потап.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Потап ви вогонь, але девчоночка прям запалює", "Здалося що поруч Івлєєва", "Реально таке відчуття, що поруч Івлєєва, а пісня вогонь", "Потап, міняй платівку) ці танці вже приїлися) Креативьте - стриптиз, брейк данс, стійка на голові) чекаємо креативу", "Це хто?", "Набридли танці такі. Інше не можна придумати? Нове щось".

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