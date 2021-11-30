Співачка, народна артистка України, Тіна Кароль показала своє обличчя крупним планом і повідомила важливу новину шанувальникам - користувачі Мережі обсипали зірку компліментами.

Популярна артистка ретельно доглядає за зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка робить різні процедури, і її шкірі можна позаздрити.

Довгий час артистка використовувала в макіяжі червону помаду, але зараз вона змінила колір на менш яскраві. На новому фото Тіна Кароль підкреслила очі чорним олівцем і тушшю, а на губах була коричнева помада.

Примітно, що фото було зроблено крупним планом, було видно лише невеликі зморшки під очима.

"Скучила за нами в унісон, мої свої!",- написала зірка. Як виявилося, артистка оголосила про свої концерти в різних українських містах.

"Це буде неймовірно, обіцяю!",- поділилася Тіна Кароль.

"Я захоплююся вами ❤️😭💍💍🦋🦋❣️❣️", "оченята💔 💔 💔 розбила сердечко!", "Яка ти красива", " ой матусі, яка красива!!!!", "Неймовірна 😍чекаємо в Одесі!!💓 💓 💓 ", "Так як в січні прилетіти - точно ні, то я скажу браво фото... 👏 👏 👏 Ваші очі теж підходять під фразу подвійний рай🙈", "тільки зараз зрозуміла, що у вас райдужка з карим кольором 😍", - прокоментували користувачі Мережі.

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