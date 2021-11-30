"Що за тренд такий"

Популярна співачка Настя Каменських в новому відео вирішила показати шанувальникам свою забавну звичку, яка змушує її виглядати дуже зухвало.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася милим коротким роликом у своєму Тікток.

Каменських любить балувати шанувальників яскравими кадрами із закулісся своїх численних зйомок і виступів. Однак, нерідко артистка показує себе і в звичайному житті. У новому відео співачка вирішила показати одну зі своїх звичок, яка проявляється в самих різних ситуаціях.

На кадрах Каменських з'являється перед камерою в різних ситуаціях: вдома, в ліжку, в машині, на вулиці, в гардеробній кімнаті і на зйомках. Співачка пильно дивиться в камеру, а потім кожен раз закушує нижню губу, злегка закидаючи голову. Виглядає цей рух одночасно зухвало і трохи забавно.

Шанувальник Каменських не змогли пройти повз цих кадрів.

"я перший лайкнув я фанат люблю твої пісні", "можна так само з верхньої?", "У вас буде неправильний прикус. Будьте акуратніше", "вони всі прекрасні", "що це за такий тренд хммм", "ти прекрасна", "верхню слабо?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських викликала захват архівним кадром з екс-дружиною позитиву.

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