Маша Єфросиніна поговорила з телеведучою Оленою Фроляк в рамках своєї програми" іспит", яка виходить на платформі Ютуб.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка зараз працює тренером в "Лізі сміху" , а також веде програму "дорослі дівчатка" з Олею Поляковою, а ще випускає "Іспит" на своєму Ютуб-каналі.

У новому випуску до Маші прийшла телеведуча Олена Фроляк. Зірка вирішила розповісти, що робила зі своїм обличчям.

"Ну підтяжок ще точно не робила. Кардинальних втручань я ще не робила. Гиалуронка, чому ні? Але кардинальних ще не робила. Ботокс я ще не колола", - сказала зірка.

Також Олена розповіла, що зараз її підштовхує до косметичних процедур мама, якій зараз за 70. Але Фроляк зізналася, що не думає, що час настав, тому обходиться тільки мінімальними втручаннями.

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