Дочка Олі Полякової 16-річна Махати, яка нещодавно виступила зі своєю панк-рок групою, показала себе в купальнику, захопивши формами.
Як пише Politeka.net, Маша Полякова є популярною блогеркою і дочкою суперблондинки і співачки Олі Полякової. 16-річна дочка теж стала співачкою і є солісткою нової панк-рок групи, яка тільки почала давати концерти. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Оля була в купальнику, позуючи біля океану. Зірка стояла, хвалячись бездоганним виглядом.
"Я знайшла для себе ідеальний купальник. Я дуже мучуся від того що згораю і саме з цього хочу вас порадити ідеальний купальник , він працює як 50 cpf крем і захищає вашу ніжну шкіру , так само у них дуже крутий дизайн і він дуже круто сідає по фігурі", - написала Маша.
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Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Красуня", " зараз би говорити про прийняття себе, і в той же час фотошопити фотки)".
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