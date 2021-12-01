Дочка Олі Полякової 16-річна Махати, яка нещодавно виступила зі своєю панк-рок групою, показала себе в купальнику, захопивши формами.

Як пише Politeka.net, Маша Полякова є популярною блогеркою і дочкою суперблондинки і співачки Олі Полякової. 16-річна дочка теж стала співачкою і є солісткою нової панк-рок групи, яка тільки почала давати концерти. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Оля була в купальнику, позуючи біля океану. Зірка стояла, хвалячись бездоганним виглядом.

"Я знайшла для себе ідеальний купальник. Я дуже мучуся від того що згораю і саме з цього хочу вас порадити ідеальний купальник , він працює як 50 cpf крем і захищає вашу ніжну шкіру , так само у них дуже крутий дизайн і він дуже круто сідає по фігурі", - написала Маша.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", " зараз би говорити про прийняття себе, і в той же час фотошопити фотки)".

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