Співачка Надя Мейхер, яка була солісткою групи "ВІА Гра" довгий час, а також виступила в шоу "Маска", показала новий образ, заінтригувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, легенда групи ВІА Гра Надя Мейхер зараз займається грою в кіно, а також радує фанатів оперним співом. Зірка навіть прийшла на шоу "Маска", де в образі "Місяця" здивувала виступом. Також Надя створила свій бренд одягу, який просуває в Instagram. Цей раз не став винятком, адже Мейхер показала новий образ.

На новому фото Надя з'явилася в піджаку, під яким можна побачити мереживну білизну співачки. Зірка сиділа біля античного маленького пам'ятника. Мейхер опублікувала кілька фото, хвалячись новим образом.

"Своя жіночність", - написала Надя Мейхер під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Костюм шикарний", "красуня"," Красива дівчина, красиві очі"," розкішна леді", " чому так декольте прикрили? Там же сама краса".

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